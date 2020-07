Le Real prend la tête, Valence se rapproche de l'Europe

Football

Grâce à sa victoire 2-1 contre la Real Sociedad, Madrid passe le Barça au classement. Valence, lui, revient à un point d'une place en Ligue Europa.

Grâce à un penalty de Sergio Ramos et un but de Karim Benzema, les Madrilènes ont rempli leur mission (2-1) et ont mis le nom de leur club en haut du classement.