Hong Kong

Vaste opération de police dans une ville frontalière

Des militants voulant commémorer une manifestation pro-démocratie ont été dispersés par la police mardi à Yuen Long.

La police anti-émeute a mené une vaste opération mardi dans une localité du territoire de Hong Kong pour empêcher des militants de commémorer une manifestation pro-démocratie qui avait été attaquée par des groupes pro-gouvernementaux il y a un an.

Les policiers ont utilisé du gaz au poivre pour disperser de petits groupes de manifestants et des journalistes dans un centre commercial à Yuen Long, près de la frontière avec la Chine. Des centaines de personnes ont été interpellées et fouillées tout au long de la nuit et la police a indiqué avoir procédé à au moins cinq arrestations.