Vaud: 160 millions de francs pour les hôpitaux touchés par la crise

Virus

Le canton entend combler les pertes des hôpitaux et des institutions sanitaires dues à la crise du coronavirus. La commission des finances a accepté cette mesure.

L'Etat de Vaud rappelle vendredi dans un communiqué que le Conseil fédéral avait interdit les hospitalisations non urgentes entre le 16 mars et le 26 avril. En guise de compensation, les hôpitaux vaudois recevront 126,5 millions. A ce montant s'ajoutent 33,5 millions, destinés à couvrir une partie des surcoûts liés au Covid-19, comme le matériel de protection, les dépistages ou les renforts de personnel.

Cet argent est destiné aux hôpitaux subventionnés (CHUV et établissements de la Fédération des hôpitaux vaudois), aux cliniques privées pour la prise en charge de patients Covid en soins aigus, à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) et au Centre universitaire de médecine générale et santé publique Unisanté.