Vaud: possibilité d’être naturalisé sans prêter serment

Covid-19

Les personnes qui n’ont pu se rendre aux cérémonies d’assermentation, annulées à cause de la crise, pourront tout de même être naturalisées. Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi un décret dans ce sens.

Le Grand Conseil vaudois a très largement accepté mardi un décret permettant la naturalisation des personnes qui n’ont pu se rendre aux cérémonies de prestation de serment, annulées à cause de la pandémie de coronavirus. Cette mesure exceptionnelle restera en vigueur jusqu’au 30 septembre. Le gouvernement a salué cette décision.

Convocations annulées

En 2020, seules les prestations de serment des 29 janvier et 12 février ont pu se tenir normalement. Les convocations pour la cérémonie du 18 mars 2020 ont dû être annulées. Les six cérémonies prévues jusqu’à la fin du mois de juin 2020 n’ont pas pu avoir lieu, ce qui représente plus de 3600 personnes qui n’auront pas eu la possibilité de prêter serment, a rappelé le gouvernement.