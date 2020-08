Liban Verdict attendu pour l’assassinat de Rafic Hariri

La lecture du verdict, prévue le 7 août, avait été reportée «par respect pour les innombrables victimes» de l’explosion au port de Beyrouth.

Ce tribunal basé aux Pays-Bas avait reporté la lecture du verdict, initialement prévue le 7 août, «par respect pour les innombrables victimes» de l’explosion dévastatrice trois jours plus tôt au port de la capitale libanaise, qui a fait au moins 177 morts et plus de 6500 blessés.