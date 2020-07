25.07.2020 à 12:09

Hockey sur glace

Vermin: quelques pistes pour l’échanger

Un départ de l’attaquant du Lausanne HC paraît désormais plus que probable. Dans un marché compliqué et incertain, les solutions ne sont pas nombreuses pour un échange. Tour d’horizon.

par Grégory Beaud

Joel Vermin va-t-il être parachuté ailleurs? KEYSTONE

Le seul club qui n’a pas de directeur sportif à l’heure actuelle est probablement celui qui en aurait le plus besoin. Depuis l’arrivée des nouveaux repreneurs et la prise de pouvoir de Petr Svoboda dans les «Hockey Operations», le club de la Vaudoise aréna se retrouve sans directeur sportif à proprement parler. Chacun tente, tant bien que mal, de colmater les brèches au cœur d’une organisation pour le moins bancale.

C’est dans ce contexte que «l’histoire» entre Joel Vermin et Luca Boltshauser a fait surface (lire notre autre texte ici). Pouvait-il y avoir pire timing (si tant est qu’il y en ait un bon)? Absolument pas. Toujours est-il que ce problème devra être réglé dans un futur proche avec un départ très probable de Joel Vermin.

Comme le LHC n’a pas de directeur sportif, «Le Matin» s’est sacrifié et a prémâché le travail en trouvant quelques pistes plus ou moins logiques pour tenter de se dépatouiller de cette situation compliquée. Comme toujours dans ce genre de cas, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain et si Lausanne ne trouve aucun échange à sa convenance, il se peut que Joel Vermin soit toujours un «Lion» la saison prochaine. Mais aujourd’hui, la probabilité paraît faible.

Voici donc quelques idées que les Lausannois devraient explorer. A moins que ce ne soit déjà fait?

Berne. Joel Vermin contre Vincent Praplan.

Vincent Praplan (à dr.) est revenu l’été passé en Suisse. KEYSTONE

Cette option paraît presque «trop logique». Le Sierrois de la capitale a disputé une saison à Berne sans vraiment y exploiter tout son potentiel. Avec un changement à la direction sportive – Florence Schelling a remplacé Alex Chatelain -, il se peut qu’il y ait des changements durant l’été. Et comme Joel Vermin est un ancien junior du club, l’intérêt sera mutuel. Le SCB ne peut tout simplement pas se payer les services de l’ailier international sans faire de concession. Durant sa première saison à Berne, Vincent Praplan a totalisé 28 points en 50 matches. Pour un ailier capable d’enquiller 40 points par championnat, le total a de quoi décevoir. Et si un changement d’air était bénéfique aux deux joueurs?

Zoug. Joel Vermin contre Jerome Bachofner

Jerome Bachofner (à dr.) KEYSTONE

En Suisse centrale, Jerome Bachofner ne carbure pas à plein régime. Pour la première saison de son contrat de trois ans, l’ancien junior des Zurich Lions a même franchement déçu avec 33 matches et 4 buts. Aucune passe décisive à son compteur. A 24 ans l’ailier a tout de même du potentiel. Comme Lausanne est bien garni sur les deux premiers trios malgré le potentiel départ de Joel Vermin avec trois étrangers ainsi que Bertschy, Kenins et Jooris, Jerome Bachofner apporterait une vraie profondeur sur les lignes No 3 ou 4. Contrairement aux deux autres propositions, le LHC serait perdant dans cet échange. Mais comme le club de la Vaudoise aréna est également dans une philosophie d’économie, l’opération ne serait pas totalement inintéressante.

Langnau. Joel Vermin contre Andrea Glauser

Andrea Glauser (à dr.) et Joel Vermin ont croisé le fer sur la glace. KEYSTONE

Si l’accord du joueur sera probablement facile à obtenir dans les deux premiers cas, cette troisième proposition pourrait être plus compliquée à faire passer. Mais comme Lausanne a déjà signé Andrea Glauser pour la saison 2021-2022, pourquoi ne pas anticiper le trajet de l’Emmental aux bords du Léman? Avec le seul Robbie Earl sous contrat, Langnau dispose encore de plusieurs places pour des étrangers et pourrait donc en réserver une pour un arrière capable de remplacer Andrea Glauser. Offensivement, les Tigres engageraient ni plus ni moins que leur meilleur atout offensif.

Davos. Joel Vermin contre Fabrice Herzog

Fabrice Herzog (à dr.) a vécu sa meilleure saison à Davos. KEYSTONE

De ses passages à Zoug et Zurich, Fabrice Herzog connaît de nombreuses individualités du vestiaire lausannois. De Tobias Stephan à Robin Grossman en passant par Ronalds Kenins, l’ailier ne débarquerait pas en terre inconnue au LHC. Auteur de sa meilleure saison en carrière dans les Grisons avec 31 points, il a prouvé avoir le talent nécessaire pour être dominant en National League. Pourquoi Davos ferait ça? Herzog n’a plus qu’un an de contrat contre deux à Joel Vermin. Raeto Raffainer s’assurerait ainsi un international suisse à moyen terme. Win-win, non?

Bienne. Joel Vermin contre Mike Künzle

Mike Künzle (à g.) face à Luca Boltshauser KEYSTONE

Bienne n’est pas le dernier club à essayer des «coups». Quitte à prendre quelques risques. Engager Joel Vermin est-il franchement plus risqué qu’un Damien Brunner ou un Luca Cunti? Pas du tout. En se séparant de Mike Künzle, Martin Steinegger se séparerait probablement de son attaquant le plus sous-évalué. Consciencieux défensivement, le puncheur zurichois n’est pas le dernier pour aller planter des buts de temps à autre. En évoluant dans un tout autre registre que Vermin, Mike Künzle s’inscrirait dans la même lignée qu’un Ronalds Kenins qui fait un bien fou aux Lausannois par son implication de tous les instants. Dans le Seeland, la créativité et la vitesse de Joel Vermin ne seraient pas de trop pour briller dans le système d’Antti Törmänen.



Lugano. Joel Vermin contre Reto Suri

Reto Suri n’a pas été aussi efficace à Lugano qu’il ne l’était à Zoug. KEYSTONE

A Lugano, Reto Suri devait être le successeur de Grégory Hofmann. Difficile d’endosser une telle succession. S’il a «fait ses points», l’ailier n’a pas eu le même impact qu’avec Zoug une saison auparavant. Comme pour d’autres potentielles cibles pour Lausanne, un changement d’air pourrait être intéressant. Suri avait porté le maillot du LHC lors de la saison 2008-2009 en LNB. Et comme Lugano n’est pas le dernier club à aimer faire des gros coups sur le marché, pourquoi ne pas tenter de débaucher Joel Vermin?