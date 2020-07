Basketball

Vevey est relégué en 1e ligue, Monthey reste en LNA

Swiss Basketball a refusé la licence au club vaudois en appel. Les Valaisans sauvent leur place.

Trois après sa promotion, Vevey Riviera va quitter l’élite sur tapis vert. Swiss Basketball a refusé c e mercredi l’appel du c lub contre son refus de licence en première instance . « Nous n’avons pas octroyé la licence pour la saison prochaine » , affirme Valère Bula, responsable compétition, confirmant ainsi une information du podcast spécialisé « Le Cinq Majeur » .

Une ligue à 9 équipes

Seulement 9 équipes prendront part à la SB League (LNA) masculine la saison prochaine. Autre club à faire recours, le BBC Monthey-Chablais a obtenu gain de cause. Le champion de Suisse 2017 sauve sa place dans l’élite in extremis. Swiss Central et Pully-Lausanne avaient privilégié une relégation volontaire en LNB.