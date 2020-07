Vevey: le galeriste-escroc écope de 18 mois avec sursis

Vaud

Un galeriste d’art retraité, avait vendu frauduleusement plusieurs copies d’un faux bronze de Ferdinand Hodler. Le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a condamné à 18 mois de prison avec sursis.

Le Tribunal correctionnel de l'Est Vaudois a condamné un ancien galeriste à 18 mois de prison avec sursis. Entre 2007 et 2013, ce Montreusien de 73 ans avait écoulé plusieurs copies en bronze d'une fausse sculpture d'Hodler. Il avait aussi pris part à d'autres affaires frauduleuses.

Le galeriste d'art retraité, ayant vendu frauduleusement plusieurs copies d'un faux bronze de Ferdinand Hodler, est fixé sur son sort. Mercredi matin à Vevey (VD), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à 18 mois de prison avec quatre ans de sursis. Soit exactement la peine requise la veille par le procureur.

Le Vaudois de 73 ans, ayant officié à Vevey et Genève, est reconnu coupable des chefs d'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie par métier. A l'énoncé du verdict, il est apparu impassible. Le retraité est aussi condamné à verser au total environ un million de francs de dommages et intérêts à ses victimes.