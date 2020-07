France

Vidée de ses touristes, Paris mise sur la clientèle locale

Comme dans de nombreux pays, les visiteurs étrangers se font rares en France et surtout à Paris. La ville compte sur les locaux pour sauver sa saison touristique.

«La clientèle française est clairement la première, avec beaucoup de familles dans les croisières l’après-midi, grâce à la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans instaurée cet été», précise un porte-parole de Sodexo Sports et Loisirs, qui détient ces activités. Elle compense les touristes provenant des Etats-Unis et d'Amérique latine, «deux grosses clientèles absentes cette année».

Les navettes ont repris du service le 1er juillet après trois mois d’arrêt et un nombre de voyageurs divisé par deux pour respecter les précautions sanitaires. Elles naviguent désormais 7 jours sur 7 depuis le 13 juillet, leur rythme normal, et les croisières avec restauration comprise des Bateaux Parisiens viennent de reprendre.

«Pour les Français, cet été sera vraiment l’opportunité d’une vie de profiter pleinement de Paris et de ses hôtels, restaurants, boutiques, parcs d’aattractions et musées vidés de leurs touristes étrangers», pointe Vanguélis Panayotis, président du cabinet spécialisé MKG Consulting.

Terrasses élargies

Avec le beau temps, les Parisiens profitent également des nombreuses terrasses élargies de la capitale, à l’image des convives du Bistrot d’à côté Flaubert, dans le paisible 17e arrondissement. Les bars et les restaurants ont le droit de laisser déborder leurs terrasses sur les trottoirs et certaines places de parking, une autorisation exceptionnelle pour l’été, après près de trois mois de fermeture imposés par la pandémie de Covid-19.

«Sans la terrasse, on était morts. C’est une bouffée d’oxygène», dit le propriétaire du restaurant, Stéphane Manigold. «Nous servons 36 couverts dehors. A l’intérieur, avec la distanciation, on tombait à dix ou quinze et on ne rouvrait pas. La terrasse nous a permis de sortir tout le monde du chômage partiel et même d’embaucher un commis de cuisine et un serveur», dit soulagé, Stéphane Manigold.