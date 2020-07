Violences policières racistes: la Suisse s'engage sans faire trop de bruit

Berne

La gauche genevoise interpelle le Conseil fédéral sur les violences policières à caractère raciste. Le DFAE a «évoqué le sujet» avec l'Ambassadeur américain le 4 juin. Pas de vague...

A Genève, mardi 9 juin, la manifestation antiraciste contre les violences policières défile devant les drapeaux suisses qui pavoisent les bords du lac. Pendant ce temps, la réaction officielle de la Confédération s'est fait très discrète, ce que regrettent Stéfanie Prezioso Batou (EAG/GE) et Nicolas Walder (Verts/GE)

Une déclaration...

La réponse du chef du Département des affaires étrangères (DFAE), Ignazio Cassis, a été peu loquace: «Concernant la situation actuelle aux Etats-Unis, la Suisse s'est exprimée par une déclaration à l'OSCE (Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe). Dans ce cadre, la Suisse a abordé la discrimination des minorités, ainsi que la violence contre des journalistes. Le DFAE a aussi évoqué le sujet avec l'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse le 4 juin.»

La violence des forces de l'ordre

On n'en saura pas plus sur le contenu de cette discussion, mais le conseiller fédéral ajoute: «La Suisse s'engage depuis des années sur le plan international en faveur de la promotion et du respect des droits de l'homme dans le cadre des manifestations pacifiques. Lors de la session de mars 2020 du Conseil des droits de l'Homme, la Suisse a initié une déclaration commune à ce sujet. Elle a été rejointe par une cinquantaine d'autres Etats. Cette dernière thématisait notamment la violence des forces de l'ordre en réponse aux manifestations. »