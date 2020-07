Actualisé il y a 5h

Football

Virgile Reset: «J’ai toujours le FC Sion dans la peau»

L’ancien attaquant de Tourbillon a incorporé le staff de Paolo Tramezzani. Naturalisé suisse, il évoque l’amour de son canton d’adoption et l’état d’esprit valaisan qui doit émerger.

par Nicolas Jacquier

Depuis le retour de Paolo Tramezzani sur le banc du FC Sion au début juin, un nouveau visage a fait son apparition dans le staff valaisan en tant qu'adjoint du Mister. Et ce visage n’est pas celui d’un inconnu puisqu’il s’agit de Virgile Reset, 34 ans, que personne n’a oublié à Tourbillon (en provenance de Lorient, il y avait évolué de 2006 à 2009). Après avoir ensuite poursuivi sa carrière en France - Vannes, Boulogne, Sedan et Fréjus Saint-Raphaël -, l’attaquant avait dû se résoudre à mettre un terme à sa carrière prématurément à la suite d’une grave blessure (ligaments croisés du genou gauche).

Reset en 2007, lors d'un shooting à Martigny avant la reprise. Keystone

Marié à une Valaisanne, père de deux enfants et désormais naturalisé suisse, Reset allait revenir en 2015 dans son canton d’adoption pour y exercer la fonction de coach sportif indépendant. «Je suis revenu par amour d’une Valaisanne et d’un canton. Quand la question de ma reconversion s’est posée, revenir ici s’est imposé comme une évidence. On avait déjà l’habitude de passer nos vacances en Valais.»

Depuis une année, l’ancien joueur a aussi repris du service à la Porte d’Octodure . D’abord au sein des M21 du FC Sion qui l’a vu œuvré aux côtés de Sébastien Bichard. «Quand Christian Zermatten a pensé à moi l'été dernier, raconte-t-il, cela m’a immédiatement branché. Entre Bichard et moi, cela a tout de suite fonctionné, on partage la même philosophie.» Il y a deux mois, le désormais Franco-Suisse, installé à Fully, répondait à un appel de Christian Constantin. «Le président m’a demandé si j’étais disponible pour venir dépanner et donner un coup de main à la première équipe. Je n’ai pas hésité. Il faut dire que j’ai toujours le FC Sion dans la peau...»

«Dans notre situation, le côté psychologique est prépondérant» Virgile Reset

Le choix de Virgile Reset, qui a retrouvé Sébastien Bichard, lequel occupe également un poste d'entraîneur-adjoint depuis la reprise, n’est certainement pas innocent tant il incarne les valeurs qui ont parfois pu manquer au FC Sion cette saison. «Je n’étais pas un super joueur mais j’ai toujours pu compenser mes lacunes grâce à ma mentalité. Mes qualités étaient plus physiques et mentales que techniques. Or dans notre situation actuelle, le côté psychologique est prépondérant. Ne jamais rien lâcher appartient à la mentalité valaisanne, une mentalité qu’il a fallu retrouver. Il faut sans cesse se battre. Si cette mentalité avait toujours accompagné l’équipe cette saison, elle n’en serait pas là. Quand on porte le maillot du FC Sion, il faut toujours donner un supplément d’engagement.»

Virgile Reset à la fin d'un match à Tourbillon en 2008. Toute sa détermination se lit sur son visage. Keystone

A Tourbillon, l’homme travaille principalement sur l’aspect physique, s’occupant notamment de la récupération des joueurs blessés et de leur mise en condition, comme récemment Bastien Toma ou Christian Zock. Cela ne l’empêche pas d’avoir aussi un regard et son mot à dire sur les choix tactiques de Tramezzani. «Les joueurs adhérent à son message, cela se voit. C’est un coach engagé, qui amène cette grinta qui le caractérise. Il colle parfaitement aux besoins actuels du groupe.»

Si Sion est apparu en progrès comme l’atteste sa probante victoire sur le FC Bâle, l’équilibre demeure précaire sinon fragile. Au repos forcé le week-end passé après le report de son match à Zurich, le barragiste de Tourbillon, qui aura bénéficié d’une semaine complète de récupération par rapport à son adversaire, sait qu’il possède l’opportunité de mettre Xamax à sept points, d’enfoncer la lanterne rouge à l’occasion du derby de mercredi soir.

«Beaucoup de monde aimerait nous voir descendre» Virgile Reset

«On joue notre peau à chaque match, convient notre interlocuteur. On affronte cette fois un adversaire blessé, qui voudra réagir, ce qui ne le rend que plus dangereux. Au final, je suis convaincu que l’on va se maintenir même si j’ai l’impression que beaucoup de monde aimerait nous voir descendre. Cela fait un adversaire de plus et, en même temps, une motivation supplémentaire.»

Engagé à 50% à Sion, Reset continue d’exercer son premier métier à mi-temps. Qui s’adresse à ses services? «L’éventail est varié, j'ai tous les types de profil, répond-il. Cela va de la personne qui veut perdre du poids au couple qui veut refaire du sport ensemble, en passant par des sportifs qui préparent des trails. Je travaille le plus souvent en extérieur, avec des obstacles naturels.»