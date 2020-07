États-Unis

Washington renonce à priver de visas les étudiants étrangers

Le président américain annule sa décision de révoquer les visas des étudiants étrangers qui n’iraient pas en cours pour cause de pandémie. Décision qui avait provoqué un tollé dans les universités et dans plusieurs États.

Les universités de Harvard et du MIT avaient attaqué en justice la décision du gouvernement Trump de priver de visas les étudiants étrangers dont les cours resteraient virtuels à la rentrée universitaire (archives).

Revirement spectaculaire pour Donald Trump: son gouvernement a renoncé mardi à priver de visas les étudiants étrangers dont les cours resteraient virtuels à la rentrée pour cause de pandémie, après avoir été vigoureusement attaqué en justice par des universités.

C’est une juge fédérale de Boston, qui avait été chargée de l’action intentée par les universités de Harvard et du MIT contre la décision gouvernementale annoncée le 6 juillet, qui a annoncé cette reculade de l’administration Trump.

«Les parties sont arrivées à une solution (…) le gouvernement a accepté d’annuler la décision», a indiqué la juge de Boston, Allison Burroughs, lors d’une audience de quelques minutes à peine, qui se déroulait par téléconférence pour cause de pandémie.

Décision «arbitraire et capricieuse»

L’action de ces deux universités, parmi les plus prestigieuses au monde, avait été soutenue par des dizaines d’autres établissements, syndicats d’enseignants et au moins 18 États américains. Des entreprises technologiques comme Google, Facebook, Twitter ou Spotify s’étaient aussi rangées du côté des universités.

Des milliers d’étudiants risquaient d’être expulsés, alors que la pandémie continue de progresser aux États-Unis et que de nombreux États ont dû réinstaurer des restrictions sur une série de commerces et de services pour l’endiguer.

Les universités Harvard et MIT avaient demandé le blocage d’une décision qu’ils qualifiaient d’«arbitraire et capricieuse», et visant à «forcer les universités à reprendre l’enseignement en présentiel», au mépris des risques sanitaires encourus.