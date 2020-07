EDITORIAL

Voici le nouveau site et la nouvelle appli mobile du matin.ch

Dès aujourd’hui, lematin.ch se présente à vous avec un nouveau look unifié sur desktop et sur mobile, avec de nouvelles fonctionnalités. C’est un moment important pour le troisième site d’informations le plus consulté de Suisse romande, au coeur de cette période pas comme les autres.

Chères lectrices, Chers lecteurs,



Vous découvrez ce mardi le nouveau look du matin.ch, votre site d’informations 100% gratuit. Et, pour la première fois depuis octobre dernier,vous pouvez constater que l’apparence des versions desktop et mobile de votre titre 100% numérique apparaît unifiée.



C’est donc un moment important pour l’équipe qui prépare quotidiennement les articles que vous êtes plus de 200’000 lectrices et lecteurs par jour (profils Net-Metrix 2020-1) à consulter. Car au-delà de l’aspect graphique de l’exercice, ce sont bien des avancées techniques qui prévalent, grâce à la nouvelle interface de cette plateforme mise au point avec patience et travail par les équipes informatiques de TX Group et l’équipe du matin.ch.



Bénéficiant de la même technologie que celle de son titre cousin 20 minutes

introduite au printemps dernier, lematin.ch va continuer à vous proposer, outre son contenu classique d’actualités, ses rubriques à succès, ses rendez-vous incontournables et un portail vidéo.



A noter que l’application du matin.ch peut être adaptée aux besoins individuels de l’utilisateur, par exemple grâce à une fonction pour gauchers ou au Dark Mode. Vous pourrez également bénéficier du bouquet des radios numériques lancées par le groupe 20 Minuten auquel appartient lematin.ch.



Un autre point fort concerne la communauté du matin.ch invitée à davantage interagir avec la rédaction, par le biais d’évaluations d’articles et des possibilités de commentaires. A ce titre, nous vous laissons découvrir ce nouvel environnement et vous invitons, évidemment, à nous faire part de vos remarques. La rédaction du matin.ch y est toujours sensible.



Car nous mettons un point d’honneur à rester ce titre historique toujours gentiment provocateur, à l’affût des grandes et petites histoires romandes, suisses et internationales, que vous avez sans cesse plébiscité. C’est si vrai que jamais le site web du Matin n’a été aussi lu, depuis sa création.





Depuis le début de cette année 2020 pas comme les autres, lematin.ch a même enregistré des records d’audience historiques et absolues. Vous aimez Le Matin et nous le faites savoir chaque jour. Cela nous touche, soyez-en certains.

Mais que l’on ne s’y trompe pas, nous sortons tous d’une drôle de période, semi-confinés et un peu sonnés par ce coronavirus qui a tant changé de choses, dans nos vies. Et les mois à venir ne s’annoncent pas nécessairement radieux, tant les menaces conjointes que représentent la Covid-19 et la crise économique demeurent bien présentes.



Durant cette épreuve partagée par vous tous, comme par les membres de la rédaction du matin.ch qui préparent toujours votre site en mode télé-travail, notre mission d’information s’est révélée plus cruciale que jamais. Le numérique a permis au matin.ch d’entrer dans chaque foyer, sur chaque smartphone, afin de délivrer le plus d’informations utiles concernant la pandémie qui nous frappe.



Ces étranges mois, depuis mars dernier, ont renforcé encore un peu plus ce lien si spécial qui unit les lecteurs romands au matin.ch. Un lien que l’on ne peut comprendre qu’ici, dans ce coin si latin de la Suisse.



Alors regardons tous ensemble en direction du futur, malgré un environnement parfois anxiogène et pas toujours propice à l'optimisme. Et continuons à nous donner rendez-vous, chaque jour, chaque instant, sur lematin.ch paré de ses nouveaux atours!