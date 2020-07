Volkan Oezdemir: «Le premier K-O. de ma vie»

MMA

A «Fight Island», le Fribourgeois a été laissé inconscient par Jiri Prochazka, dans la catégorie des poids lourds légers (UFC 251).

Quelques heures plus tard, le champion fribourgeois a rendu hommage à son adversaire, qui lui a infligé le «premier K-O. de sa vie», rassuré ses fans sur son état de santé, et annoncé qu’il allait s’entraîner toujours plus dur pour revenir encore plus fort que jamais.