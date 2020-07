Vols annulés: Swiss doit encore 100 millions à ses clients

Crise

Touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, la compagnie aérienne entrevoit des signes d'amélioration. Elle annonce dorénavant vouloir rembourser dans un délai de six semaines les clients qui attendent depuis le plus longtemps.

La compagnie aérienne Swiss doit encore rembourser une centaine de millions de francs à ses clients, dont une cinquantaine de millions aux agences de voyage, a indiqué le directeur commercial Tamur Goudarzi Pour. La filiale de Lufthansa veut rembourser dans un délai de six semaines les clients qui attendent depuis le plus longtemps.

Le responsable a précisé que le transporteur national devait encore à ses clients «un montant en millions à trois chiffres dans le bas de la fourchette», sans dévoiler de chiffre détaillé, dans un entretien au portail spécialisé Travelnews.ch. «Nous avons pour objectif de répondre dans les prochaines six semaines aux demandes de nos clients qui attendent le plus longtemps. Nous nous en tenons (...) aux exigences de la Confédération de rembourser au plus tard fin septembre les voyagistes», a-t-il ajouté.