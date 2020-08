Vous pensiez que la succession Hallyday était réglée?

Feuilleton

La décision de Laeticia de laisser la justice française trancher n'est qu'une étape. Tout juste le signe que les négociations peuvent reprendre et ce ne sera pas du gâteau.

C'est Laeticia Halliday, ici on octobre 2015 avec Johnny, qui a annoncé la mort de son mari: «J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus» . (Mercredi 6 décembre 2017)

En cause, les actifs et surtout passifs laissés par le Taulier. Si les héritiers de Johnny Hallyday vont se partager ses biens, ils vont également recevoir ses dettes. Et d’après la station de radio, qui cite «des sources proches de la famille», elles se situeraient entre 10 et 34 millions d’euros.