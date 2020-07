Voyager aux portes de l'espace, ça pourrait être pour bientôt

Dès 2021, une start-up américaine ambitionne d'envoyer des touristes en ballon dans la stratosphère, à 30 kilomètres d'altitude, afin d'admirer la planète bleue.

S'offrir un voyage aux portes de l'espace pourrait bientôt devenir possible. Space Perspective : une start-up américaine élabore actuellement un ballon géant qui permettra aux touristes d'admirer la planète bleue à 30 kilomètres d'altitude.

Un vaisseau spatial nommé «Neptune»

Le voyage durera six heures, soit deux de montée dans le ciel, deux de survol de la Terre et deux de descente en douceur jusque dans l'océan. Aucune fusée ne sera employée pour accompagner cette ascension. Toutefois, l'engin sera considéré aux yeux de la loi comme un vaisseau spatial et devra être homologué par la Federal Aviation Administration (FAA).