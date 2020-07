Coronavirus

Voyages hors UE: Monténégro et Serbie passent sur liste rouge

Les voyageurs des deux pays des Balkans ne sont dorénavant plus les bienvenus au sein de l’Union européenne suite à une hausse des cas de Covid-19 dans la région au cours des derniers jours.

Voyages «non essentiels» interdits

Restent exclus de cette liste les États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie qui recense plus de 50’000 cas par jour depuis juillet et plus de 140’000 morts, mais aussi le Brésil (près de 2 millions de cas, plus de 70’000 décès), la Russie, ou encore l’Inde où la pandémie explose depuis début juillet.