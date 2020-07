Armement

Washington accuse Moscou de tester une arme anti-satellite

Le Commandement spatial américain «a des preuves» que Moscou a «conduit un test non destructeur d’une arme anti-satellite depuis l’espace».

Les États-Unis ont accusé jeudi la Russie d’avoir testé une arme qui pourrait être utilisée pour détruire des satellites dans l’espace. Ils s’inquiètent d’une menace «réelle, sérieuse et croissante».

Le Commandement spatial américain «a des preuves» que Moscou a «conduit un test non destructeur d’une arme anti-satellite depuis l’espace» le 15 juillet, a-t-il déclaré dans un communiqué. «Le test de la semaine dernière est un nouvel exemple que les menaces contre les installations spatiales des États-Unis et de ses alliés sont réelles, sérieuses et croissantes», a poursuivi le Space Command.