Guerre commerciale

Washington accuse Pékin de mener une «blitzkrieg économique»

Le ministre américain de la Justice Bill Barr estime que la Chine mène une campagne agressive pour «s’installer au sommet de l’économie mondiale».

«La République populaire de Chine est désormais engagée dans une blitzkrieg économique, une campagne agressive et orchestrée» pour «s’installer au sommet de l’économie mondiale et dépasser les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale», a-t-il déclaré lors d’un discours prononcé dans l’État du Michigan.

Méthodes déloyales

Bill Barr a estimé que Pékin, pour parvenir à ses fins, avait recours à des méthodes déloyales voire illégales. Il a ainsi mis en garde une fois de plus contre «les graves risques» que prennent d’autres pays en «autorisant la dictature la plus puissante au monde à bâtir la prochaine génération de réseaux de télécommunication», c’est-à-dire la 5G.

«Pour garantir un monde de libertés et de prospérité pour nos enfants et petits-enfants, le monde libre a besoin de sa propre approche globale, dans laquelle les secteurs public et privé, tout en préservant leur séparation essentielle, travaillent ensemble pour résister à la domination et remporter la compétition pour la première place de l’économie mondiale», a estimé le ministre.