Élections

Washington dénonce des législatives «truquées» en Syrie

Les États-Unis ont dénoncé lundi les élections législatives «truquées» organisées la veille en Syrie, estimant qu’elles avaient comme unique but de «conférer une fausse légitimité» au pouvoir de Bachar al-Assad.

Il s’agit des troisièmes élections parlementaires depuis le début en 2011 d’un conflit ayant fait plus de 380’000 morts et provoqué l’exode de millions de personnes, tandis que le pouvoir et ses piliers sont frappés de sanctions occidentales.