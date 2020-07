Coronavirus

Washington double son investissement pour le vaccin de Moderna

Les États-Unis vont dépenser près d’un milliard de dollars pour soutenir le développement du traitement contre le Covid-19 mis au point par la société de biotechnologie américaine, qui entame lundi la dernière phase de son essai clinique.

Le gouvernement américain a augmenté son financement suite à la décision de Moderna de conduire un essai clinique de phase 3 plus vaste que prévu.

Le gouvernement américain s’est engagé à apporter jusqu’à 472 millions de dollars supplémentaires, en plus des 483 millions déjà annoncés, a annoncé dimanche Moderna dans un communiqué.

Cette rallonge se justifie selon la société de biotechnologie car elle a décidé «de conduire un essai clinique de phase 3 considérablement plus vaste» qu’initialement prévu.

Investissements massifs

Les États-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec plus de 146’000 décès et où le nombre de nouveaux cas quotidiens explose, ont annoncé ces derniers mois des investissements massifs visant à immuniser les Américains dès le début de l’année prochaine.