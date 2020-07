Washington interdit d’utiliser l’hydroxychloroquine en urgence

L’Agence américaine du médicament a retiré ce lundi l’autorisation d’utiliser en urgence l’antipaludéen pour traiter les personnes contaminées par le Covid-19. Le médicament pourrait provoquer des troubles du rythme cardiaque.

«Il n’est plus raisonnable de croire que l’administration par voie orale d’hydroxychloroquine et de chloroquine soit efficace dans le traitement du Covid-19», a déclaré dans un courrier la responsable scientifique de l’Agence américaine du médicament (FDA) Denise Hinton.

«Il n’est pas non plus raisonnable de croire que les bénéfices connus et potentiels de ces produits dépassent leur risque connu et potentiel», a-t-elle précisé en annonçant la fin de leur utilisation d’urgence.