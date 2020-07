Winona Ryder sur Mel Gibson: «Un souvenir douloureux»

Antisémitisme

L'actrice répond à son tour au porte-parole de l'acteur qui l’accuse de mentir quand elle mentionne la remarque antisémite qu’il lui aurait adressée. Son représentant a lu une déclaration qui appelle au respect mutuel.

Bouleversée par ses commentaires

«Nous étions à une fête bondée avec un de mes bons amis, et Mel Gibson fumait un cigare. Nous parlions tous et il a dit à mon ami, qui est gay, «Oh attends, je vais avoir le sida, là, non?», a déclaré Winona Ryder au journal. Poursuivant l'histoire, l'actrice a ajouté: «Puis quelque chose est arrivé au sujet des Juifs, et (Mel Gibson) a dit: «Tu n'es pas une réchappée des fours, n'est-ce pas?»

Elle exhorte l'acteur à « accepter la responsabilité » de ses actes

«Vers 1996, mon ami Kevyn Aucoin et moi étions les destinataires de ses paroles haineuses, a-t-elle déclaré dans un communiqué relayé par «Access Hollywood». C'est un souvenir douloureux et vif pour moi. Ce n'est qu'en acceptant la responsabilité de notre comportement dans cette vie que nous pourrons nous racheter et nous respecter mutuellement, et je lui souhaite bonne chance pour ce voyage de toute une vie.»