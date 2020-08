Cyclisme

Wout van Aert réussit un incroyable doublé en Italie

Après avoir remporté la première Classique de la saison, les Strade Bianche, la semaine dernière, le Belge de la Jumbo-Visma a cette fois empoché le premier Monument de l’exercice: Milan-Sanremo.

Van Aert s'est imposé d'une roue à l'arrivée des 305 kilomètres de la plus longue des classiques. Le premier groupe de poursuite, réglé pour la troisième place par l'Australien Michael Matthews devant le Slovaque Peter Sagan, a franchi la ligne avec 2 secondes de retard.

Dans cette «Classicissima», reportée de cinq mois au coeur de l'été à cause de la pandémie, Alaphilippe a enflammé la course en attaquant dans le Poggio, la dernière difficulté, au seuil des 6 derniers kilomètres. Van Aert, qui a basculé au sommet à 4 secondes, est revenu dans la descente et le duo s'est disputé la victoire au sprint.