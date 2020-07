02.07.2020 à 16:52

Wüthrich: «Ça devenait compliqué de faire de la figuration»

Football

Le Neuchâtelois a officiellement quitté Servette. Sans club, il a l'objectif de vivre un dernier défi à l'étranger.

par Sport-Center

Libre de tout contrat, Sébastien Wüthrich se sent en pleine forme et veut jouer encore «au moins deux ans». Keystone

Le Servette FC a confirmé mercredi par un sobre communiqué un départ qui était tout sauf une surprise: Sébastien Wüthrich ne portera plus son maillot numéro 10 Grenat. En fait, il ne le portait plus depuis le 14 décembre dernier, lors d'une victoire 2 à 1 face à Thoune au Stade de Genève. Entre Servette et le Neuchâtelois, ce sont des négociations de prolongation de contrat qui n'ont jamais abouties. Le joueur, trop gourmand selon les dirigeants genevois, en a payé le prix fort en étant écarté de la première équipe en 2020. «En fait, il n'y a jamais eu de négociations. Des dirigeants qui n'ont jamais joué au foot ont décidé du sportif, estime celui qui n'est officiellement plus un joueur du Servette FC. Bonneau (directeur technique) et Geiger ont poussé pour me garder, mais ça n'a malheureusement pas suffi.»

La fin en queue de poisson n'est forcément pas celle dont il avait rêvé. «C'est une déception de finir comme ça. Je suis surtout triste de quitter ce groupe dans lequel je me sentais bien et dont l'état d'esprit est incroyable. J'ai beaucoup donné pour le club, je m'attendais à plus de reconnaissance, lâche le milieu de terrain. J'aurais pu apporter encore beaucoup à l'équipe mais je pars la tête haute: j'ai réussi la mission de ramener Servette en Super League!»

Wüthrich (numéro 10) a dû s'entraîner sans pouvoir jouer ces derniers mois.

Maintien en forme avec Carouge

Mais les vérités de hier ne sont pas celles d'aujourd'hui: le meneur de jeu a 30 ans et se retrouve sans club. «Le contexte est compliqué, car les clubs ne se prononcent pas avant la fin de leurs championnats, mais j'en saurai plus fin juillet, estime Wüthrich. Je reste confiant et mon objectif est de jouer encore au moins deux ans, idéalement à l'étranger.»

L'ancien joueur de Xamax, Sion ou Montpellier ne le cache pas: «il n'y a pas uniquement le challenge sportif qui m'intéresse, mais je souhaite aussi un défi à l'étranger pour le côté financier.» En attendant de pouvoir signer ailleurs, l'ancien numéro 10 du Servette FC garde la forme avec Etoile Carouge. «Je suis content d'être libre en quelque sorte. Excepté la période de semi-confinement qui m'a remis sur pied d'égalité avec mes coéquipiers, j'ai fait de la figuration au Servette ces six derniers mois et ça devenait compliqué, raconte celui qui a disputé 72 matches (21 buts) sous le maillot grenat. J'étais écarté dès qu'il y avait des oppositions et c'est difficile de s'entraîner sans avoir la perspective de jouer.»