Xamax a enclenché son opération remontada

Football

Stéphane Henchoz a fêté son retour sur le banc de la Maladière par un match nul face au FC Zurich. La série négative est interrompue.

Le choc psychologique a donc relativement bien fonctionné du côté de la Maladière. Au vrai, c’est une équipe neuchâteloise décidée qui a pris le match à son compte. Et l’ouverture du score est tombée comme un fruit mûr à la 23e minute, au terme d’une superbe action collective initiée par Djuric, poursuivie par Ramizi, puis Kamber, et conclue par l’inévitable Nuzzolo (onzième but de la saison pour le No 14 de la Maladière).