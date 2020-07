Xamax a relevé la tête, mais une nouvelle fois pour rien au bout

Football

Face à Saint-Gall, l’équipe de Joël Magnin a réagi après la claque de Berne. Mais les petits détails font que rien ne tourne – encore? - en sa faveur. Voilà les Neuchâtelois derniers de cordée.

Oui, Xamax a relevé la tête et a montré un visage parfois séduisant. L'arrivée du Sénégalais Diafra Sakho n'y est d'ailleurs pas étrangère. N'a-t-il pas décalé Raphaël Nuzzolo pour une première occasion de but après seulement... 25 secondes de match? Un quart d'heure plus tard, il a habilement laissé passer un centre de Seydoux pour permettre à Nuzzolo d'ouvrir le score (15e). Impressionnant physiquement, excellent balle au pied, il a encore armé un missile de 35 mètres - sans élan ou presque! - qui a failli tromper l'excellent gardien saint-gallois Zigi. Pour son deuxième match avec son nouveau club, il a montré qu'il s'était déjà parfaitement intégré, et son entente avec Nuzzolo semble prometteuse.