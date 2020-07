Xamax a toujours les mêmes problèmes

Football

Aux mêmes maux, toujours pas de remèdes. Neuchâtel a été battu 2-0 par un FC Bâle rajeuni, lors de la 28e journée de Super League.

Avant la partie, Joël Magnin avait regretté le manque de tranchant de ses hommes dans les deux zones de vérité. Il a pu vérifier la justesse de ses propos à la 17e minute. Un centre venu de la droite de Stocker est passé au travers de ses trois défenseurs centraux et a trouvé Petretta seul au deuxième poteau. Le latéral italo-allemand n’a pas manqué l’occasion de marquer là, à 23 ans, son deuxième but chez les professionnels.

Espoirs douchés

Walthert, lui, a détourné du bout des doigts un coup franc vicieux de Campo (66e) et permis aux siens d’y croire encore un peu. Une espérance pas matérialisée par Tafer, qui a trouvé l’extérieur du poteau bâlois à la suite d’un joli effort solitaire (80e), et finalement douchée deux minutes plus tard par l’inévitable Cabral. Le Brésilien a poussé au fond des filets une offrande du revenant Oberlin et assuré aux Xamaxiens de boucler cette ronde avec une lanterne rouge qui peut devenir écarlate suivant les résultats de Thoune et de Sion plus tard dans le week-end.