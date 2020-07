Xamax défie Bâle avec un Nuzzolo centenaire

Football

Le buteur a inscrit son 100e but en SFL sous le maillot «rouge et noir» mercredi. Son club lui rend hommage en vidéo.

Nouvelle lanterne rouge de Super League depuis le milieu de semaine, avec Thoune et Sion respectivement à trois et deux unités devant, NE Xamax a un besoin de points urgent, alors que se profile le début du quatrième tour pour les Neuchâtelois samedi, avec un déplacement périlleux à Bâle (18h15).

Dans nos colonnes jeudi, le propriétaire Jean-François Collet avait estimé que son équipe manquait d'efficacité depuis la reprise. Mais cette remarque peut difficilement concerner Raphaël Nuzzolo. Le buteur neuchâtelois, bien que légèrement en retard sur ses temps de passage de la saison passée - 14 buts et 14 passes décisives à la fin de l'exercice -, demeure l'homme providentiel des siens dans la zone de vérité - 10 goals et 7 assists en 2019-2020. Et mercredi, il est entré un peu plus dans l'histoire du club.