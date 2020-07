Xamax fait taire les sceptiques

Football

Les Neuchâtelois ont lancé idéalement leur opération maintien en s’imposant 2-1 face à la lanterne rouge, Thoune.

Amateurs comme spécialistes, nombreux sont les suiveurs de la Super League à avoir prédit une fin de saison des plus compliquées à Neuchâtel Xamax. Joël Magnin et ses hommes ont répondu de la meilleure des manières: en donnant la leçon à leur principal rival dans la lutte contre le maintien. Si ce n’est peut-être dans le deuxième quart d’heure de la rencontre et en toute fin de match, le FC Thoune ne s’est jamais élevé au niveau des Rouge et Noir. Ni dans l’intensité, ni dans la qualité technique, ni dans les zones de vérité. Si bien que le score final, 2-1, est presque flatteur pour des Bernois directement replongés dans leurs doutes.

Si le constat est aussi positif, c’est aussi que Laurent Walthert a réussi une parade magistrale sur la première occasion du match (19e). Le coup de tête de Ridge Munsy était puissant, placé, et il a fallu une détente salutaire en plus du bras ferme du dernier rempart pour éviter le pire. Mais comment Miguel Castroman n’a-t-il pas pu faire mieux sur le rebond?

La bonne entrée de Thibault Corbaz

Et puis? Les vieux démons des Rouge et Noir ont ressurgi. De la même manière qu’ils s’étaient retrouvés menés 0-1 par Stade-Lausanne-Ouchy en amical non sans avoir laissé une excellente impression générale, les hommes de Joël Magnin ont failli tout perdre alors qu’ils semblaient mille fois supérieurs à un FC Thoune qui plus est réduit à dix (Bertone a vu rouge à la 39e). La faute à un oubli, qui a permis à Ridge Munsy de partir tout seul affronter Laurent Walthert et de tromper sa vigilance (75e). 1-1, tout était à refaire.