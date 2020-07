Xamax: les prémices d'une vraie reprise

Football

L'équipe neuchâteloise a fait preuve de caractère et d'envie, mais aussi de solidité défensive, à l'image de ce que lui demande son nouvel entraîneur Stéphane Henchoz.

En à peine plus de 24 heures, Stéphane Henchoz, le nouvel entraîneur de Xamax nommé pour réussir la même remontada que l'année dernière, n'allait pas tout chambouler au moment d'effectuer son retour sur le banc de la Maladière. Il est arrivé avec l'avantage de connaître la plupart de ses joueurs, et ces derniers savent également à quel point son exigence est grande. C'est donc une équipe relativement classique dans un système qu'elle connaît bien - le 5-3-2 ou 3-5-2, c'est selon - qui a été alignée sur le synthétique neuchâtelois face au FC Zurich.

Mais on a vu d'emblée que cette équipe avait de la vie et des envies. Chacun des joueurs xamaxiens est apparu concerné par l'enjeu et concentré, désireux surtout de démontrer que le message du nouveau coach avait passé. Et elle en a été récompensée par un point qui ne lui permet pas - encore? - de quitter la dernière place, mais qui est bon à prendre après une série de quatre défaites consécutives.