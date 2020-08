Cyclisme

Y aura-t-il un porteur du maillot arc-en-ciel en 2020 ?

La tenue de Mondiaux en 2020 est incertaine après l'annulation mercredi de ceux prévus en Suisse, à Aigle et Martigny, du 20 au 27 septembre. L’UCI travaille toutefois à un site de repli.

Y aura-t-il un porteur du maillot arc-en-ciel de champion du monde en 2020? Les restrictions liées au Covid-19 ont eu raison des Mondiaux de cyclisme en Suisse, mais l'Union cycliste internationale (UCI) dit déjà travailler à un site de repli à moins de six semaines de l'échéance initiale.

Les championnats du monde programmés à Aigle et Martigny du 20 au 27 septembre, sur les terres de l'UCI, sont venus mercredi s'ajouter à la longue liste d'événements sportifs qui ont fait les frais de la pandémie.

L'interdiction mercredi par les autorités fédérales helvétiques des grandes manifestations «impliquant plus de 1000 personnes» jusqu'au 30 septembre a précipité l'annulation des Mondiaux en Suisse, annoncée dans la foulée par leurs organisateurs.

Pays-Bas, Italie, Autriche et France envisagés

«De ce fait, l'organisation des Championnats du monde est impossible d'autant que plus de 45 pays sont soumis à quarantaine pour l'entrée en Suisse (...) ce qui ne permettrait pas de donner à l'événement le rayonnement souhaité», a constaté le comité d'organisation dans un communiqué.

«C'est un an de travail avec la fédération sur la logistique, la préparation. Tout ça a été balayé en une journée», soupire le sélectionneur de l'équipe de France Thomas Voeckler évoquant une «grosse désillusion». Surtout pour ses coureurs qui «y pensaient depuis un an et rêvaient d'être champions du monde».