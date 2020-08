Valais

Yannick Buttet, une épée de Damoclès sur la tête

Lors d’une soirée arrosée, l’ancien conseiller national a dérapé avec la présidente PLR du Conseil général de Monthey. Il s’est excusé, mais cela ne le met pas à l’abri d’une révocation du sursis qu’il avait obtenu à mi-août 2018.

La scène contée par «Le Nouvelliste» et sur les réseaux sociaux a sans doute eu lieu des centaines de fois dans les cafés valaisans. S’il n’y avait la présence de l’ex-conseiller national et président PDC de Collombey, Yannick Buttet, elle ne mériterait guère qu’on s’y attarde.

Entorse à sa ligne de conduite

Ici, comme on disait naguère, le président PDC de Collombey a fait offense à la présidente du PLR. Pour corser les choses, l’oncle de Xavier Mottet, est un PLR de Collombey-Muraz, Alexis Turin, qui revendique la présidence de la commune aux prochaines élections d’octobre. Ces gens se connaissent tous bien, mais ils restent des adversaires politiques et l’alcool donne vite du relief aux gestes et propos. Dans ce contexte, Yannick Buttet commet l’erreur de baisser la garde, lui qui s’était donné une ligne de conduite depuis les événements de décembre 2017, qui lui ont fait perdre sa place à Berne et condamner pour contrainte par la justice.

Voilà qu’il entreprend de faire son numéro à la conseillère générale, qui finit par perdre patience. Le président évoque à la table des échanges «cordiaux, variés et sympathiques». Avec recul, il concède qu’il a eu une mauvaise appréciation de la situation. En face, la femme se plaint de son insistance et de ses attouchements non désirés et blessants. Elle finit par quitter la table. Les protagonistes se retrouvent à l’intérieur du bistrot, où l’on s’empoigne et le ton monte avec Xavier Mottet. Yannick Buttet est prié de quitter l’établissement.