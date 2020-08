Football

«YB ne va pas prendre Sion à la légère»

Les Valaisans retrouvent dimanche (16h) Young Boys en demi-finale de la Coupe de Suisse. Trois personnalités du football suisse se penchent sur le duel.

Didier Crettenand, ex-joueur de Sion: «Sans public, il n’y a pas d’effet Coupe de Suisse»

«Il n’y a pas photo! Young Boys est clairement le favori et reste invaincu cette saison sur son synthétique. Je ne pense pas qu’il y ait un «effet Coupe de Suisse» qui va jouer en faveur de Sion sans spectateurs. C’est vrai que le public a pu jouer un rôle important en faveur des Valaisans dans cette compétition. Comme lors de la finale de 2009 à Berne, quand Sion perdait 2-0 à la mi-temps, avant de faire basculer le match et de s’imposer 3-2… (ndlr: Didier Crettenand était entré en jeu à la 67e minute pour le FC Sion). YB a plus de profondeur de banc et Sion a dépensé beaucoup d’énergie pour se maintenir en Super League avec un contingent limité. Les Bernois, qui n’ont plus soulevé la Coupe depuis 1987, ont deux matches à la maison pour retrouver ce trophée.»

Carlos Varela, ex-joueur d’YB: «Revenir de si loin va permettre à Sion d’être totalement relâché»

«Si cela avait été la finale, j’aurais dit 50-50. Mais là, le champion YB est le favori logique. En tant que joueur, je n’ai jamais perdu contre Sion avec YB. Sauf en… finale de Coupe (ndlr: en 2006 et en 2009). Au niveau de l’état de forme et du jeu proposé, Sion aborde cette demi-finale en parfait outsider. Mais cela reste un match de Coupe et YB ne va pas prendre Sion à la légère. De plus, les Valaisans ont évité les barrages et n’ont plus la pression de devoir sauver leur place en Super League. Revenir de si loin va permettre à Sion d’être totalement relâché et cela pourrait lui amener ce petit plus de combativité. Les Valaisans ont l’avantage mental de ne rien avoir à perdre et doivent utiliser cela pour profiter des limites montrées par YB dans le jeu en fin de saison. Pour y croire, Sion devra entrer sur le terrain affamé et tenter de surprendre les Bernois dans le premier quart d’heure.»