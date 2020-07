Mer Rouge

Yémen: inquiétude à l’ONU face à un risque de marée noire

Un vieux pétrolier qui se dégrade au large du Yémen fait courir un risque de marée noire, alerte le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le FSO Safer, construit en 1976, utilisé comme «réservoir de pétrole flottant» depuis les années 80, n’est plus entretenu depuis 2015.

L’ONU a indiqué avoir fait parvenir mardi aux rebelles Houthis, maîtres de la zone où se trouve le navire, des détails sur la mission envisagée et attendre une réponse au plus tôt. Dimanche, l’ONU avait fait savoir que les Houthis, soutenus par l’Iran, avaient donné leur accord de principe à une évaluation. Mais à l’été 2019, ils avaient fait de même et une mission onusienne avait été annulée par les rebelles à la veille de l’opération.