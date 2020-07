Actualisé il y a 15h

Football

Young Boys a enfin trouvé la solution contre Servette

À nouveau leader avant le match de Saint-Gall, les Bernois ont pris le meilleur sur le SFC pour la première fois de la saison. Une victoire 4-2 méritée.

par Florian Vaney

Pour la première fois de la saison, YB a pris le meilleur sur Servette. KEYSTONE

L’infernal rythme de cette fin de saison continue de mettre les organismes des joueurs de Super League à rude épreuve. La première mi-temps du duel entre Young Boys et Servette a ainsi ressemblé à une petite hécatombe. Dennis Iapichino a dû quitter ses camarades la 20e minute de jeu à peine atteinte, contraint de laisser sa place à l’espoir genevois Nicolas Vouilloz. À ce jeu-là, la défense bernoise a également souffert bien plus que prévu. Ni Joran Lefort (32e), ni Fabian Lustenberger n’ ont pu atteindre l’heure du thé.

Dans un contexte rendu particulier par la fatigue ambiante, la première mi-temps a été plutôt agréable à suivre. Alain Geiger avait lancé dans la bataille les mêmes hommes que trois jours plus tôt face à Saint-Gall. Seules exceptions, le retour de Steve Rouiller en défense centrale à la place de Christopher Routis, et la titularisation de Koro Kone pour Grejohn Kyei. Entre un Servette tranchant en contres et un YB dominateur, l’opposition de styles était totale avant l a pause .

Il a fallu une dizaine de minutes aux Grenat pour sortir la tête de l’eau et prendre leurs marques sur le synthétique du Wankdorf. Le temps pour Meschack Elia de louper une immense occasion seul à dix mètres de Jérémy Frick. La réponse genevoise? Un coup franc contré par le mur de Timothé Cognat, un coup de tête de Kastriot Imeri… avant que Miroslav Stevanovic ne touche du bois! Le numéro 9 s’élevait plus haut que tout le monde sur un centre en cloche de Cognat, mais son coup de tête heurtait le montant droit de David von Ballmoos.

À bout de souffle

Si les visiteurs ont souffert avant la pause, plusieurs mouvements de classe leur ont permis de continuer à exister. La très belle combinaison entre Kone, Stevanovic et Imeri en fait partie (37e). À l’origine de l’occasion, le premier nommé s’emmêlait les pinceaux à la conclusion. Puisqu’il est question de classe, il faut absolument évoquer le geste qui a mené à l’ouverture de score. Un magnifique enchaînement contrôle orienté dans les airs (Nicolas Bürgy se demande encore où est passé le ballon) - centre milimétré de Kastriot Imeri, conclu en beauté par Koro Kone (44e).

Le problème, c’est que les Servettiens ont parfois paru à bout de souffle dans la capitale. Les cinq longues minutes ayant suivi le 0-1 jusqu’à la mi-temps en sont un exemple parmi d’autres. Miroslav Stevanovic a d’abord failli tromper son propre gardien (sa déviation a terminé sa course sur le poteau de Frick), avant que Christian Fassnacht ne fasse la différence dans les airs sur le centre qui a suivi. 1-1 à la pause, logique.

Servette n’abdique pas

Il faut le dire, le SFC est passé tout prêt d’exploser, et ce pour la première fois de la saison, au retour des vestiaires. Christopher Martins (56e) et Meschack Elia (61e, c’est assez rare pour être signalé, mais quelle passe en retrait horrible de Steve Rouiller!) ont très vite donné deux longueurs d’avance aux Bernois et la dernière demi-heure aurait pu se transformer en pensum pour les Grenat.

Sauf que Servette a habitué ses supporters à ne jamais rien lâcher cette saison. Et malgré la fatigue, les hommes de Geiger ont encore une fois trouvé les ressources pour faire trembler Young Boys. Grejohn Kyei est entré en jeu à la 64e, a dévié un corner de Cognat au bon endroit quatre minutes plus tard, et tout est à nouveau devenu possible au Stade de Suisse. Les derniers assauts des visiteurs ont cependant demeuré trop imprécis pour prétendre à autre chose qu’une défaite honorable. Au contraire, c’est même Jean-Pierre Nsame qui a fermé le chapitre de ce match en transformant un penalty (93e). 4-2. Pour la première fois de la saison, Servette a encaissé quatre buts. Résultat, il ne possède plus la meilleure défense du pays, et pourrait voir Lucerne revenir à sa hauteur dès demain.

Young Boys - Servette 4-2 (1-1) Wankdork, 1000 spectateurs. Arbitre: Clément Turpin. Buts: 44e Kone 0-1; 45e+4 Fassnacht 1-1; 56e Martins 2-1; 61e Elia 3-1; 68e Kyei 3-2; 93e Nsame, pen. 4-2. YB: Von Ballmoos; Lotomba (77e Mambimbi), Camara, Lustenberger (41e Bürgy), Lefort (32e Garcia); Fassnacht, Sierro, Martins, Sulejmani (77e Ngamaleu); Nsame, Elia (77e Gaudino). Entraîneur: Gerardo Seoane. Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Iapichino (19e Vouilloz); Ondoua (79e Maccoppi), Cespedes (64e Kyei); Stevanovic, Imeri (79e Alves), Cognat; Kone. Entraîneur: Alain Geiger. Avertissements: Camara (4e, jeu dur), Martins (74e, jeu dur), Ngamaleu (80e, jeu dur).