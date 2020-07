Formule 1

YouTube roule sur les plates-bandes de la RTS

Le Grand Prix de l'Eifel, disputé le 11 octobre sur le circuit allemand du Nürburgring, sera accessible gratuitement dans sept pays européens, dont la Suisse.

«Pour la première fois dans l'histoire, les fans à travers des marchés européens sélectionnés auront l'opportunité de regarder un Grand Prix de Formule 1 gratuitement sur YouTube, incluant les essais libres, les qualifications et toute la journée de course sur le Nürburgring du 9 au 11 octobre», a annoncé Formula 1 dans un communiqué de presse.

Les jeunes en ligne de mire

«La nouvelle était dans l’air , a réagi Massimo Lorenzi. On sait que les GAFA M (ndlr: les cinq géants du web Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) s’intéressent au sport et qu’ils sont prêts à faire des coups. » Le rédacteur en chef des sports se veut rassurant. «Ce n’est pa s du tout quelque chose qui nous terrorise à ce stade, poursuit-il. Les spectateurs romands sont attachés à notre chaîne, à la plus-value apportée par nos journalistes, aux commentaires en français et à l’ancrage local. Notre public nous voue une fidélité qui est unique en Europe.» Le contrat de la SSR ne la protégeait pas contre l’appétit de YouTube.