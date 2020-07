Le juge est malade: Yvan Perrin n'ira pas au tribunal

Neuchâtel

L'ex-homme fort de l'UDC suisse devait comparaître mercredi pour discrimination raciale. Problème: le juge s'est réveillé grippé.

Yvan Perrin ne sera pas jugé mercredi après-midi pour discrimination raciale. L'audience a été annulée et reportée à une date non communiquée, a indiqué mardi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Motif: le juge Bastien Sandoz s'est réveillé grippé et le soupçon de la Covid-19 n'étant pas dissipé, il s'agit de préserver les personnes présentes à l'audience. La durée de l'audience prévue étant supérieure à un quart d'heure, son annulation s'est imposée.