Zoug: quatre foyers d'infection découverts

Coronavirus

Dans le canton de Zoug, 53 personnes ont été placées en quarantaine en l’espace d’une semaine. Le traçage a permis de déterminer quatre chaînes d'infection.

Les personnes ont été infectées dans leur environnement professionnel, privé et familial.

Mesures nécessaires

Appel à la population

Toutes les personnes infectées et celles avec qui elles ont été en contact se sont montrées coopératives et ont respecté les mesures de quarantaine et d'isolement. L'état de santé des personnes infectées est bon.