Football

Zurich passe de l’isolation au duel face au champion

Ce samedi (20h30), le FCZ accueillera Young Boys dans des conditions plus que particulières puisque les hommes de Ludovic Magnin sortent tout juste de quarantaine.

Cette isolation s’est poursuivie jusqu’à vendredi, veille de la rencontre face aux Young Boys. Après dix jours cantonnés à la maison, tous les joueurs de Ludovic Magnin sont désormais «en liberté». L’entraîneur vaudois également. Mais les six éléments testés positifs, eux, ne pourront pas jouer face à YB. Pour l’heure, seul le nom de Kryeziu est connu.

Pas d’entraînement

Ce samedi soir, trois joueurs seront légèrement avantagés par rapport à leurs coéquipiers. En effet, Marco Schönbächler, Pa Modou et Antonio Marchesano avaient déjà joué avec la deuxième équipe à Bâle et seront à nouveau de la partie contre YB, comme le rapporte «Blick». Mais après Sion et Bâle, cette rencontre face à YB ne sera pas normale pour autant. Loin de là, même.