Le Ministère public a requis mercredi des peines de douze respectivement dix ans de réclusion à l'encontre de deux frères nigérians de 46 et 36 ans accusés d'un trafic de près de 120 kg de cocaïne au total. L'après-midi est consacré aux plaidoiries de la défense.

Le procureur Frédéric Schaller les accuse d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir organisé l'importation des Pays-Bas vers la Suisse de 69 kilos, respectivement une cinquantaine de kilos de cocaïne. La marchandise a ensuite été écoulée dans les cantons de Vaud, Bâle et Berne.

Écoutes de conversations téléphoniques

Lors d'un réquisitoire aussi technique que détaillé, le procureur a passé en revue toutes les écoutes des conversations téléphoniques des prévenus avec les transporteurs durant la période présumée du trafic, soit de novembre 2014 à juillet 2015. Il a passé au peigne fin toutes les livraisons effectuées d'Amsterdam vers la Suisse.

Le procureur les a confirmées une à une, y compris celles contestées par les accusés. Le plus âgés des frères n'a reconnu avoir participé au trafic que du 28 mars au 27 juillet 2015, et non à partir de novembre 2014 comme le prétend l'accusation. Même scénario pour le frère cadet. Ce dernier a reconnu 16 des 17 épisodes que le Ministère public de la Confédération lui reproche.

Frédéric Schaller a reconstruit, une à une, toutes les livraisons de cocaïne vers la Suisse, allant jusqu'à citer des témoins impliqués dans ce vaste trafic. «Nous nous trouvons face à un mécanisme de triangulation pour communiquer entre les trafiquants et les transporteurs dans la gestion du trafic», a-t-il dit.

Une pureté très élevée

Dans ses considérant pour la fixation des peines, le procureur fédéral a rappelé la quantité considérable de cocaïne importée en Suisse, son taux de pureté très élevé et le fait que les deux frères opéraient au sein d'une organisation. Celle-ci était bien rodée, livrant chaque semaine plusieurs kilos de cocaïne en Suisse où elle disposait de dépôts.

«Une organisation qui savait dissimuler la drogue, qui avait des codes et des surnoms, qui établissait des listes pour identifier ses clients et qui était dominée par deux fratries de quatre frères chacune», a-t-il ajouté. Deux d'entre eux comparaissent depuis lundi devant ce tribunal.

L'aîné des deux prévenus est qualifié de «patron». Le procureur l'accuse notamment de la commercialisation en Suisse de 69 kg de cocaïne. Le cadet est lui accusé d?avoir organisé l'importation d?une cinquantaine de kilos de drogue. (ats/nxp)