Les casinos et les loteries suisses s'apprêtent à décrocher le gros lot. Selon une projection de l'institut gfs.bern diffusée par la RTS, 72% de Suisses ont soutenu dimanche la nouvelle loi sur les jeux d'argent.

Les premiers résultats définitifs sont clairs. En Argovie, la loi est soutenue par 67,4%, en Appenzell Rhodes-Extérieures par 68,3% des votants.

A Genève, le «oui» l'emporte par 84% après dépouillement de 95% des voix. Le soutien des Vaudois s'inscrit à 88% après dépouillement de deux tiers des bulletins de vote. Le vote par correspondance à Bâle-Ville est positif à 69,5%. Une projection du canton de Zurich donne un résultat favorable à 66,3%.

Blocages sur Internet

Le verdict était très attendu après une campagne où les deux camps ont joué gros grâce au soutien controversé de la branche du jeu. Les opposants voulaient remporter la mise en dénonçant le blocage prévu sur Internet de certaines offres de jeux en ligne. Cette censure créera un précédent et nuira à la liberté économique - même si elle sera contournable en trois clics, a argumenté ce camp.

Il faut éviter que les bénéfices des jeux d'argent ne filent à l'étranger, ont rétorqué les partisans. Le sport, la culture et l'AVS ont besoin du milliard de francs qui leur est redistribué chaque année. Pas question de laisser une part du magot aux plateformes étrangères qui échappent aux règles strictes posées aux 21 casinos suisses concessionnés et peuvent blanchir de l'argent.

Avec la nouvelle loi, les sociétés de loteries pourront offrir de nouvelles formes de paris sportifs et les casinos suisses proposer aussi des offres sur Internet. Les joueurs qui veulent jouer au poker ou à la roulette sur un site étranger seront en revanche redirigés vers une page les avertissant que cette offre n'est pas légale en Suisse.

Les cantons pourront autoriser des petits tournois de poker et éviter les loteries et jeux illégaux. Protection des joueurs et prévention contre l'addiction seront renforcées. Comme les maisons de jeu, les sociétés de loterie devront exclure les personnes dépendantes. Les joueurs de loto ne devront en revanche plus payer d'impôts sur les gains inférieurs à un million de francs.

