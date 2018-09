Alors que la vente de dessins originaux est monnaie courante depuis des années dans l'univers de la BD, Zep s'était jusqu'alors toujours refusé à faire de même. Evidemment, il n'est pas un auteur qui peine à boucler ses fins de mois, mais ses raisons étaient bien davantage sentimentales. Ses dessins, il les aime, il les garde.

Quant le dessinateur et affichiste Exem a évoqué avec lui l'idée d'une expo dans sa galerie de Carouge (GE), Zep a répondu «Pourquoi pas...», mais en insistant: pas de vente d'originaux. Exem s'était déjà fait à l'idée de compenser cela par la vente de tirages limités ou de portfolio lorsque, en début d'année, au moment de reparler de ce projet, la papa de Titeuf lui a laissé entendre que, finalement, il serait peut-être temps pour lui de libérer quelques tiroirs de son atelier. Miracle!

En couleur directe

L'expo qui s'ouvre le 6 octobre prochain à la galerie Séries Rares à Carouge est donc un véritable événement. Les plus de cinquante dessins qui y seront présentés seront tous à vendre. Aucune planche originale ni de couverture des albums de Titeuf, mais des œuvres sur lesquelles figure à chaque fois le gamin à la mèche blonde et qui ont été réalisées entre 1994 et 2002 pour diverses occasions. Toutes en couleur directe, ce qui signifie que Zep les a colorisées de sa main et non par impression.

De 800 à 4500 francs

A l'heure actuelle, les prix définitifs ne sont pas encore fixés, mais ils devraient se situer entre 800 et 4500 francs selon le dessin. Ce sont des prix fixes, il n'y a pas d'enchères. Les amateurs vont sans doute se précipiter. Zep a une sacrée cote et le fait qu'il ne se soit pas séparé jusqu'ici d'originaux ne fait qu'ajouter à la valeur de ces dessins.

Titeuf est né à Carouge

Pour ceux qui ont moins de moyens, un tirage limité et signé d'un dessin réalisé pour l'occasion, «Titeuf à Carouge», devrait être vendu autour des 150 francs. Car si Zep accepte pour la première fois de se séparer d'originaux, le fait que cela se fasse dans une galerie de Carouge y est sans doute pour quelque chose. Titeuf est en effet né ici. Zep y avait trouvé son premier appartement au 12 rue du Collège, où il a vécu jusqu'en 1994. Et c'est en observant les enfants dans le préau d'en face qu'il a eu l'idée de son fameux personnage dont le premier album est paru en 1993. (Le Matin)