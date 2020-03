Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus en Suisse s'élève à 9765. Selon le ministre de la santé Alain Berset, le pays s'approche du sommet de la courbe, mais il faut maintenir la discipline.

Le respect des consignes est décisif pour la lutte contre la maladie. Il faut respecter les distances sociales et les consignes d'hygiène, rester le plus possible à la maison, a précisé le conseiller fédéral à la presse. Les entreprises qui ne peuvent pas respecter les consignes doivent fermer.

La vie est passablement ralentie, mais elle continue. La solidarité est visible dans tout le pays et il y a des signes d'espoir. Les systèmes sanitaires sont bien organisés et la collaboration fonctionne, s'est félicité le conseiller fédéral.

La Suisse est l'un des pays qui teste le plus le Covid-19 au monde. Il y aura bientôt 10'000 tests par million d'habitants, a précisé Alain Berset.

Situation tessinoise

Le Tessin est particulièrement touché par l'épidémie. Au total, 1354 personnes au Tessin étaient infectées par le coronavirus mercredi matin, ont annoncé les autorités cantonales. Dans ce canton, 60 personnes sont décédées en lien avec l'épidémie.

Le canton a pris des mesures allant au-delà des mesures ordonnées par le Conseil fédéral. Il a décrété le week-end dernier la fermeture de toutes les industries et des chantiers, ce qui n'est pas conforme au droit fédéral.

«Nous sommes en contacts étroits avec les autorités tessinoises pour trouver une solution», a précisé Alain Berset. Aucune solution n'a encore été trouvée à ce sujet.

Le gouvernement est aussi en contact avec les autorités d'autres cantons comme les Grisons au sujet des chantiers. Les prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique sont très difficiles à respecter dans le gros oeuvre, a relevé Alain Berset. Les entreprises qui n'y arrivent pas devraient fermer. (ats/nxp)