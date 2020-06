L'Université de Neuchâtel (UniNE) lance cette semaine une expérience inédite: plus de 10'000 examens vont s'effectuer à distance afin de respecter les mesures sanitaires de lutte contre la propagation du Covid-19. Les échecs et les retraits seront considérés comme des absences justifiées et ne compteront pas comme une tentative.

Depuis le 16 mars, ce sont plus de 5000 personnes qui ont dû étudier, enseigner et travailler à distance en raison du Covid-19, a relevé mardi l'Université de Neuchâtel. La réouverture des bâtiments est fixée au 8 juin en fonction des règles de la Confédération.

Une adaptation inédite

L'institution a dû développer de nouvelles prestations pour pouvoir répondre à certaines demandes liées à ce contexte particulier. Les bibliothèques ont ainsi mis en place un système de prêt gratuit à distance et de scannage des ouvrages indispensables aux études.

Pendant cette période de crise liée à la pandémie, le Bureau social de l'Université a été sollicité d'une manière jamais connue jusqu'à présent.

Les demandes de soutien de la part des étudiants ont pratiquement doublé, passant de 80 démarches sur la période avril-mai 2019 à 150 pour la même période de cette année. (ats/Le Matin)