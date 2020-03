10 000 signatures en moins de vingt-quatre heures. Le Syndicat des services publics (SSP) a mis les gros moyens pour s'opposer à la décision unilatérale du Conseil fédéral de suspendre la loi sur le travail à cause de l'épidémie. La pétition en ligne qui a été lancée lundi s'est diffusée aussi vite que le virus et demande au Conseil fédéral de revenir sur sa décision.

Jusqu'à 60 heures

Vendredi dernier, le Conseil fédéral a décidé de suspendre avec effet immédiat les dispositions les plus importantes de la Loi sur le travail dans les hôpitaux surchargés par des patients de l'épidémie. Les dispositions concernant le temps de travail et de repos du personnel ne seront plus contraignantes pour les employeurs. Les infimières rappellent qu'elles peuvent déjà travailler jusqu'à 60 heures par semaine et qu'au-delà, c'est «une politique qui met clairement en danger des vies humaines»

«Cette décision, dénonce le syndicat, bafoue les droits du personnel, qui est en première ligne, en contact direct avec les malades atteint-e-s par le coronavirus. Un personnel qui se dévoue sans faille et, en guise de remerciement, on lui retire les droits les plus élémentaires, on lui impose un régime de non-droits.»

Le Conseil fédéral devrait revoir cette question lors sa séance ce mercredi.

E.F.