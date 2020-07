Le bilan dans le monde à 13h

La pandémie a fait au moins 560'425 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 13h. Plus de 12’522’050 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays, dont au moins 6’6880300 sont considérés comme guéris.



Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 134’097 décès. Suivent le Brésil avec 70’398 morts, le Royaume-Uni avec 44’650, l'Italie avec 34’938 morts, et le Mexique avec 34’191 morts.