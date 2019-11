L'initiative populaire pour les glaciers a été déposée mercredi à Berne. Les initiants ont récolté 112'296 signatures en sept mois.

Il y a foule pour la remise de l’initiative pour les glaciers. 125’000 signatures en cinq mois qui demande que plus aucun carburant ni combustible fossiles ne soit mis en circulation en Suisse à partir de 2050. pic.twitter.com/a9ar8Csctk

Le dépôt de l'initiative s'est déroulé en présence de quelque 300 personnes qui ont illuminé la place fédérale avec des lanternes solaires, a indiqué l'Association suisse pour la protection du climat mercredi dans un communiqué.

Impressions des ateliers de bricolage ce week-end ???? un grand merci à vous toutes et tous qui y avez participé et construit de nombreuses lanternes solaires ????

Maintenant nous sommes prêts, vous aussi ? Venez à l'action de dépôt et apportez votre lanterne solaire avec vous ! ? pic.twitter.com/37zcmSHA1z