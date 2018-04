Pas moins de 116 jeunes chercheurs de toute la Suisse ont présenté vendredi et samedi à Neuchâtel leurs travaux scientifiques lors de la 5e édition du concours national «La Science appelle les jeunes». Tous ont reçu des mentions et certains un prix spécial.

Les projets présentés au jury vont du bâton de ski numérisé à la mise en valeur artistique du «Moment de l'éternuement», de la construction d'une maison solaire à l'appli permettant d'essayer virtuellement des vêtements. Les travaux sont répartis en sept catégories.

La science appelle les jeunes! A vérifier cette fin de semaine! La grande finale du Concours national destiné à la relève scientifique a lieu dans le bâtiment principal UniNE, 1er-mars 26. Cérémonie (jeudi 14:30), expo (vendredi 14-17:30 et samedi 9-11:30) https://t.co/NK54ytRkoa pic.twitter.com/gaZKN9Bwe5 — Université Neuchâtel (@UniNeuchatel) 26 avril 2018

Pour atteindre la finale du concours national, les candidats ont dû passer au travers d'un rigoureux processus de sélection qui a débuté près d'une année avant le déroulement de l'exposition à Neuchâtel, ont rappelé les organisateurs samedi dans un communiqué. Parmi les 300 candidatures totales, seules 116 ont réussi à atteindre le stade final du concours et la chance de défendre leurs projets à l'Université de Neuchâtel. La majorité des participants sont des gymnasiens, 21 des apprentis. Dix-sept finalistes viennent de Suisse romande.

Prix spéciaux

En plus des mentions «bien», «très bien» et «excellent», des prix en numéraires d'une valeur totale de 75'000 francs ont été délivrés. Les jeunes chercheurs les plus talentueux ont pu recevoir un des 34 prix spéciaux.

Ceux-ci leur permettront de se rendre à l'étranger pour participer, par exemple, à une visite de l'European Space Camp en Norvège, à un stage au sein d'une ambassade suisse ou encore de participer à des concours internationaux en Europe, en Asie ainsi qu'aux Etats-Unis. (ats/nxp)